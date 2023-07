Montanaro: “Sul futuro del Franchi si sta giocando una partita politica”

"Io penso che sul Franchi si stia giocando una partita che va oltre Firenze e che è tutta politica. Nardella è stretta in una tenaglia tra la Fiorentina e il governo. Io ho il sospetto che ci sia un disegno che va oltre il Franchi. Il concedere a Venezia ciò che a Firenze è stato tolto lascia perplessi. Mi sembra che si sia una volontà di mettere Nardella all'angolo. Ci sono tanti elementi che lasciano più di un dubbio in questa vicenda. L'errore di Nardella per me è stato quello di non sottolineare con forza l'importanza anche culturale del Franchi. Abodi? Il ministro sta continuando a chiedere alla Fiorentina di entrare in campo ma ogni volta Barone e Commisso legittimamente si disimpegnano dal parlare dell'argomento in pubblico. Non capisco questo gioco delle parti. Mercato viola legato ad Amrabat? Potrebbe essere così e magari i soldi per i viola potrebbero arrivare dall'Arabia con Ikone e non il centrocampista marocchino al centro delle trattative. Il mercato dei viola, così come quello del 90% della Serie A, è abbastanza in sordina. Le uniche che si stanno muovendo sono le milanesi che però stanno anche cedendo molto. Italiano ha dato indicazioni precise, ora si tratta solo di aspettare che arrivino le risorse".