Milenkovic, la Fiorentina fa scudo: la cessione non sarà contemplata

La Nazione si sofferma sul futuro di Nikola Milenkovic. Il serbo infatti, è destinato a diventare una pedina fondamentale della difesa viola di oggi e del domani. In passo, Inter e Juventus hanno tentato l'assalto al giocatore senza però scalfire la Fiorentina. Adesso Italiano si aspetta di tenerselo stretto per molto tempo. Il Napoli ha chiesto qualche informazione, senza però avvicinarsi alle richieste della Fiorentina. Ovviamente, potranno arrivare offerte da un momento all'altro, ma la Viola non sembra intenzionata a cedere il perno della difesa, sotto consenso di Vincenzo Italiano.