A. Moggi: “Fiorentina? Colpa delle circostanze. Ecco chi avrei preso in estate”

L'agente e intermediario Alessandro Moggi, in un'intervista a Tmw ha commentato la situazione della Fiorentina, attualmente ultima in classifica:
Le parole di Moggi sul momento della Fiorentina
È l'eccezione che conferma la regola. I viola hanno un'ottima società, Pradè era un direttore sportivo di grandissimo livello, la proprietà è straordinaria, il direttore generale Ferrari ha un'esperienza importante a livello di società di calcio e poi c'era Pioli. Se in estate fossi stato io il ds e mi avessero chiesto chi avrei preso, avrei fatto due nomi: uno era Gilardino e, qualora non fossi stato in grado di prenderlo, avrei virato su Pioli. È senza dubbio il nome giusto probabilmente, per qualche strano motivo, al momento sbagliato. Per quale motivo non lo so, ma siamo tutti d'accordo che la rosa della Fiorentina non è da ultimo posto, quindi se è 20° vuol dire che c'è qualcosa di straordinariamente strano e anomalo. Ma, Pioli a parte, che è un allenatore di grande livello, tutto quello che è la Fiorentina è lo stesso rispetto all'anno scorso quando è arrivata 6° con 65 punti. Significa che quelli che sono arrivati sesti ci sono ancora, quindi non è colpa dell'allenatore, ma di qualche circostanza. Trovo assolutamente ingiusto che le colpe per l'ambiente devono ricadere su un dirigente di un'esperienza e di una capacità così importante come Pradè.
