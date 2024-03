Minieri: “Da Barone cercavo sempre di apprendere qualcosa, perdo un amico”

"Ciao Joe, potrei stare qui a scriverti un poema partendo dal primo giorno in cui ci siamo visti cinque anni fa, fino all’ultima chiacchierata di venerdì. Quanti giri fatti per il Viola Park con la tua macchinetta… Hai creato, avete creato qualcosa di unico. È stata la tua missione, il tuo sogno che è diventato realtà, per tutti i fiorentini, per chi ha indossato la maglia viola come me, per chi la indossa ora e per quelli che avranno la fortuna di indossarla… Oggi non perdo solo un amico, perdo un uomo che stimavo tanto e dal quale cercavo sempre di apprendere qualcosa. Hai lasciato un vuoto incolmabile Joe e io non ti dimenticherò MAI perché ti ho voluto veramente bene e te ne vorrò per SEMPRE!! Ciao Joe"