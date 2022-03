Milenkovic: “Tanta rabbia dopo le ultime gare. Progetto viola? Io ci credo”

Il difensore: "Gol contro l'Atalanta in Coppa Italia? Un'emozione incredibile quando ho visto entrare la palla all'ultimo secondo. Pazzesco"

Il centrale serbo prosegue: "La passione per la maglia? Abbiamo parlato con i nuovi arrivati, ma anche i tifosi trasmettono la passione che si respira in questa piazza. Il mio temperamento? Fuori dal campo sono più tranquillo, ma il campo non perdona. Lì non ci sono amici, bisogna fare tutto per far vincere la propria squadra. La nostra mentalità la creiamo in allenamento. Chi il più difficile da marcate in allenamento? Abbiamo attaccanti diversi. Piatek in area non perdona, Arthur fa molte sponde per i compagni e fa giocare. Kokorin è molto bravo a difendere la palla. Cosa chiede il mister? Tante cose a tutti. A me chiede di essere più propositivo con la palla al piede, in fase difensiva vuole lavorare di reparto. Con il calcio di Italiano, propositivo, con la linea difensiva molto alta, si cresce molto. Siamo molto contenti. Juventus? Cerchiamo sempre di giocare alla stessa maniera indipendentemente dall'avversario. Non ci spaventiamo se arriva una squadra che sta in alto in classifica. Contro il Bologna sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una grande mano".