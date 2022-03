Guerini: “Nessuno ha chiesto l’Europa a Italiano. Similitudini tra lui e Radice”

L'ex viola non ha dubbi su Italiano: "La Fiorentina con questo allenatore è destinata solo a migliorare"

L'ex viola Vincenzo Guerini è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, queste le sue parole: "Fiorentina da Europa? La lotta è ancora aperta, nonostante sia il primo anno di Italiano e nessuno gli abbia chiesto questo tipo di obiettivi. Contro il Verona non ho visto una Fiorentina così brutta come è stata descritta. Esterni? Dobbiamo dare tempo a Ikone ma anche a Nico Gonzalez: le qualità tecniche si sono viste, con Italiano non potranno far altro che migliorare sul piano della velocità".