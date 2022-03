Recupero Fiorentina-Udinese: le possibili date in cui si potrebbe giocare

Emergono le prime ipotesi sul giorno che verrà individuato per la disputa della partita tra Fiorentina e Udinese

Ancora niente di certo sulla data del recupero di Fiorentina-Udinese, gara non disputata lo scorso 6 gennaio per i casi Covid che avevano impedito ai bianconeri di viaggiare verso Firenze, ma (finalmente) la situazione sembra piano piano schiarirsi. Emergono infatti le prime ipotesi sul giorno che verrà individuato per la disputa della partita.