Fiorentina-Juventus: Daspo per un tifoso viola per lancio di un oggetto

Daspo e denuncia per un giovane tifoso della Fiorentina per aver lanciato un oggetto nel settore ospiti dello stadio

Continua il lavoro di controllo della Questura di Firenze sul match tra Fiorentina e Juventus. Infatti, la polizia di stato ha denunciato un giovane tifoso viola per il lancio di un oggetto, sembrerebbe un accendino, nel settore ospiti dello stadio. Inoltre è stato emesso un Daspo di un anno per il tifoso, che non potrà accedere a luoghi dove si svolgono match calcistici.