Italiano: “In crescita, ma la vittoria manca. Ecco il coro che mi mette i brividi”

Il tecnico viola: "In questa Fiorentina mi sarei divertito. Se vedremo in campo insieme Cabral, Ikoné, Gonzalez? Sì"

Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Questo il contenuto del video pubblicato sui canali social ACF: "Il ritorno di Coppa Italia è ancora lontano, quindi siamo concentrati sul campionato e sul fatto che nelle ultime tre partite abbiamo ottenuto poco in termini di soddisfazioni, di punti. Dobbiamo cercare di essere un po' più bravi sotto quest'aspetto. Le prestazioni sono ancora ottime, propositive, ma dobbiamo ricominciare a vincere perché è un po' che non lo facciamo. Il nostro obiettivo per il girone di ritorno era bissare in termini di punti quello d'andata ma non ci poniamo limiti. Se la squadra continua ad esprimersi a questo modo può vincere tante partite. Se continuiamo a crescere anche sotto porta, in termini di gol realizzati, possiamo ottenere molto di più".