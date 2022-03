L’ex viola Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Palmeiras all’assalto: l’offerta

Il Flamengo avrebbe già rifiutato la prima proposta, ma il Palmeiras vuole Pedro ed è pronto a rilanciare con una nuova offerta

Cambio di maglia in vista per l'ex attaccante viola Pedro? In Brasile fanno discutere i tentativi di Palmeiras e Corinthians di strappare il centravanti verdeoro al Flamengo, club che lo aveva prelevato a gennaio 2021 per 16 milioni di euro (più 2 per il prestito).