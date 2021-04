Durante: “Rammarico per Pedro, la Fiorentina doveva aspettarlo ancora”

L'agente non ha dubbi sulla gestione del giocatore fatta dalla Fiorentina: "Andava aspettato per 15 mesi dopo il crociato"

Sabatino Durante, agente, intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano, ha parlato anche dell'ex attaccante viola Pedro nel corso dell'intervista concessa a tuttomercatoweb: "Quanto agli attaccanti, resta il rammarico Pedro per la Fiorentina: se arriva per 15 milioni e prima dell'infortunio il Real aveva messo 50 milioni, poi va aspettato per 15 mesi dopo la rottura del crociato. C'era pure il rischio non potesse tornare alla grande, però andava aspettato".