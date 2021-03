Pedro e lo scudetto col Flamengo: “Ho lavorato molto, adesso mi sento importante”

L’attaccante brasiliano Pedro ha terminato la sua prima stagione al Flamengo, con la vittoria del campionato Brasileiro. L’ex Fiorentina, tornato più di un anno fa in Brasile, ha tracciato un bilancio a O Globo:

Ho dovuto lavorare molto sull’aspetto psicologico, per approfittare dei minuti che mi sono stati concessi. Non è stato facile, lo ammetto. Credo di aver risposto bene ogni volta che sono stato chiamato in causa. Mi sento una parte importante della squadra. Non solo per i gol, ma anche per le prestazioni e i progressi dal punto di vista fisico (ha messo su 7 chili in più di muscolatura, rispetto all’esperienza in maglia viola ndr). Chi non è tra gli 11, è e deve essere infastidito. Se un giorno mi accontenterò di far la riserva, penso che porrò fine alla mia carriera. Quello che mi spinge è la ricerca del posto da titolare. Sono consapevole di essere totalmente pronto e all’altezza per far parte degli undici. Ed è quello che cercherò in tutti gli allenamenti. Sono convinto nel mio lavoro e nel mio calcio.