Pedro, una plusvalenza che non incide sul campionato. Servono punti entro Natale

14 milioni in rate costanti nei prossimi tre anni, e Pedro da ieri fa parte del passato della Fiorentina. 20 reti in 39 partite nel Flamengo, in un calcio molto diverso dal nostro, dopo il suo addio all’Italia, dove era arrivato come acquisto più oneroso del primo mercato americano. Solo 59 minuti in campionato, un infortunio il cui recupero non si sposava coi ritmi del nostro campionato. Investimento che la Fiorentina ha recuperato, ma adesso il campo parla di grandi difficoltà, ed è fondamentale far punti da qui a Natale, per gestire il mercato di riparazione senza ansie pesanti da lotta salvezza. Lo scrive La Nazione.

