VN- Fiorentina ancora in corsa per Ricci, ma Corsi non cede a gennaio

Samuele Ricci (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), giovane centrocampista dell’Empoli, è stato seguito a lungo da molte big del campionato italiano, con Fiorentina, Milan e Napoli in prima fila. Durante la sessione estiva Ricci è stato più volte vicino a cambiare maglia, ma alla fine l’Empoli è riuscito a trattenerlo, rifiutando anche offerte molto elevate. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la Fiorentina ha provato a riallacciare i rapporti in vista del mercato di gennaio, come il Napoli, ma il presidente degli empolesi Corsi ha già espresso chiaramente la ferma volontà di non cedere il giocatore a metà stagione. Se ne riparlerà quindi in estate, quando il nome di Ricci tornerà ad essere tra i più chiacchierati.