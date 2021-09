Ex Fiorentina, Pedro da record: superato Adriano nelle reti al Flamengo

Pedro da record in Brasile

La nuova vita di Pedro al Flamengo prosegue a gonfie vele. La meteora viola con la doppietta segnata tre giorni fa nei quarti di finale di Copa do Brazil contro il Gremio è divenuto così il 13° miglior marcatore della storia del club rossonero (con 37 gol) superando in questa speciale classifica un altro ex attaccante viola come Adriano (fermo a quota 36).