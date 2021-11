Milenkovic: “Italiano, rischi e molti vantaggi. Europa? La vogliamo”. Vlahovic…

Il difensore sul metodo del tecnico nato a Karlsruhe: "A volte ti prendi dei rischi, ma ci sono anche molti vantaggi perché sei sempre nella metà campo avversaria e crei pericolo"

Lunga intervista quella concessa da Nikola Milenkovic all'agenzia Reuters. Tanti gli argomenti trattati, dal momento della squadra fino all'effetto italiano, passano dalla sua stagione e quella di Vlahovic: "Europa? E' presto per parlarne - sostiene il difensore serbo - c'è ancora tanto tempo per migliorare. La Serie A è molto competitiva quest'anno e ci sono molte grandi squadre che lotteranno per i primi sette posti in classifica. Certo, giocare in Europa era un obiettivo anche negli anni precedenti. Non si può nascondere. Tutti qui a Firenze vogliono tornare a giocare in Europa. Juve? So quanto vale questa partita per la Fiorentina, Firenze ed i tifosi. Non dobbiamo pensare al loro momento perché conosciamo i giocatori che hanno in rosa, possono fare la differenza in ogni motivo. Contro lo Zenit hanno fatto una grande partita e hanno vinto. Non possiamo pensare che la Juve sia in crisi perché ha sempre giocatori che possono far male all'avversario".