Martinez Quarta più Milenkovic: cemento e idee nella difesa viola

La sintonia fra Quarta e Milenkovic promuove la scelta (ora definitiva) della coppia di centrali operata da Italiano

Dusan Vlahovic, Italiano e Saponara, ma non solo. Fiorentina-Spezia ha regalato tanti altri spunti positivi per la formazione viola. La Nazione - ad esempio - cita l'efficacia della coppia centrale difensiva tutta rapidità, anticipi e contrasti composta da Milenkovic e Quarta. Dopo settimane di sperimentazioni, talvolta obbligate come quando l’argentino non era nella condizione migliore, le cose in difesa sono iniziate a girare nella direzione giusta. I due giocatori sono complementari, una sorta di scambio reciproco di situazioni tattiche e fisiche dal quale il gruppo e il rendimento della squadra non può che guadagnare qualcosa.