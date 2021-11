Gazzetta.it: Juve, assalto a Vlahovic. Ma può permetterselo? La situazione

I bianconeri studiano il grande colpo in attacco. La pressione dei top club europei è sempre più insistente e la domanda è spontanea: a Torino possono permettersi di chiudere l'affare?

Vlahovic , Vlahovic e ancora Vlahovic. Nonostante l'avvicinarsi di una gara dal grande peso sentimentale (e non solo) come Juventus-Fiorentina, continua a far discutere il futuro dell'attaccante viola. L'ultimo aggiornamento arriva da Gazzetta.it e porta la firma dell'esperto di mercato Carlo Laudisa . Secondo il giornalista, l'assalto della Juve al centravanti serbo è ormai evidente. Di sicuro - si legge - Cherubini, Barone e Pradè non potranno toccare l'argomento a ridosso della partita, ma i contatti ci sono già stati. Anche se finora tutto è finito nel nulla, visto che la quotazione da 60-70 milioni di euro appare (al momento) irraggiungibile. Lo stesso Tottenham ha incontrato i dirigenti toscani in un summit londinese, ma senza approdare a risultati concreti. Comunque sia l’asta è già partita e questo evidentemente è un passaggio fondamentale, considerato che Commisso ha messo nel conto di vendere il proprio gioiello già al mercato di gennaio.

I vertici juventini stanno seguendo con particolare impegno questa situazione. C'è stato anche un contatto con l'entourage di Vlahovic e la risposta è stata molto chiara: serve alzare l'asticella a 6 milioni l'anno per lo stipendio, senza contare le inevitabili commissioni. Già in estate l'Atletico Madrid ha dovuto rassegnarsi a cambiare obiettivo, scontrandosi con le richieste dei suoi rappresentanti. Ora i Colchoneros appaiono fuori gioco, ma è ugualmente alto il rischio che entrino in gioco anche le altre corazzate d'Europa. È il motivo per cui la Juve vuole capire in tempi ragionevoli se Vlahovic ha altre preferenze. Ma alla Continassa come possono permettersi questo colpo? Andrea Agnelli ha appena rilanciato le ambizioni del club, promettendo investimenti a dispetto di quel rosso da paura. Non sarà facile, però, bissare l'operazione-Chiesa: in quel caso i bianconeri hanno ottenuto condizioni più che favorevoli.