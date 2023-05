Matteini: “Mercato? Molto dipenderà dalla finale di Conference League”

Le parole di Francesco Matteini sul momento della Fiorentina e il mercato estivo in vista della prossima stagione

Il giornalista Francesco Matteini, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina: "Quella con la Roma era una partita da vincere a tutti i costi. Era importante per l'autostima e per il morale fare una prova di quel tipo. Italiano ha sempre mantenuto concentrata la squadra. Il Napoli aveva le nostre entrate prima della Champions. Se hanno vinto lo scudetto loro possiamo provare a puntarlo anche noi, anche se ad oggi sembra essere molto distante come situazione".