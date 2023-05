La Curva Fiesole ha fatto un annuncio speciale. Con un post con il suffisso "TUTTI A PRAGA". la curva infatti ha invitato tutti i tifosi a recarsi nella capitale della Repubblica Ceca. Anche chi non ha a disposizione il biglietto, visto che ne sono stati messi pochi in circolazione. Inoltre c'è da considerare la folta presenza inglese. I tifosi del West Ham infatti si recheranno a Praga in massa.