Mastella rivela: “Diego Della Valle segue ancora la Fiorentina, Andrea…”

Il sindaco di Benevento è un amico di lungo corso degli ex proprietari viola

Tra gli interventi di giornata si segnala quello di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a Radio Bruno. Mastella è un amico di lungo corso della famiglia Della Valle e ha rivelato: "So che Diego continua a guardare con simpatia le partite della Fiorentina. Andrea lo sento meno, si è trasferito a Londra. Sicuramente ci è rimasto molto male per come è finita, con la contestazione dei tifosi viola".