Marotta sbotta: “Assurdo il comportamento delle Asl, intervenga Spadafora”

Sono ore concitate nei rapporti fra i club di Serie A e il sistema sanitario diffuso sul territorio. In particolare sulle decisioni prese per fermare la partenza di quei calciatori convocati in nazionale. Sul tema è intervenuto all’ANSA Beppe Marotta, Direttore generale dell’Inter:

E’ assurdo che le Asl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente dobbiamo rispettarli, c’è la zona d’ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle nazionali. C’è un forte rammarico: invoco l’intervento del ministero dello sport. Questa situazione è iniqua, porta a un’alterazione della regolarità delle competizioni.