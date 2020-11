Nazionale, più di 40 convocati per far fronte al virus. Ci sono Biraghi e Castro, ma…

Il CT Mancini, positivo al Covid, ha affidato a Evani un gruppo di 41 (quarantuno!) giocatori dal quale attingere, in base al via libera delle varie ASL e alle condizioni di salute degli atleti, in previsione della gara con l’Estonia da giocarsi fra due giorni al Franchi. Figurano nell’elenco anche i viola Biraghi e Castrovilli, la cui presenza però dovrebbe venire interdetta per il momento dalle autorità sanitarie regionali (LEGGI QUA)

PORTIERI Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan)**, Meret (Napoli)**, Sirigu (Torino).

DIFENSORI Acerbi (Lazio)*, Biraghi (Fiorentina)*, Bonucci (Juventus)**, Calabria e Romagnoli (Milan), Criscito (Genoa)*, D’Ambrosio (Inter)*, Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Psg)**, Mancini e Spinazzola (Roma)*, Ogbonna (West Ham), Lu. Pellegrini (Genoa)*.

CENTROCAMPISTI Barella e Gagliardini (Inter)*, Castrovilli (Fiorentina)*, Cristante e Lo. Pellegrini (Roma)*, Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo)*, Pessina (Atalanta), Soriano (Bologna), Tonali (Milan).

ATTACCANTI Belotti (Torino), Berardi e Caputo (Sassuolo)*, Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus)**, El Shaarawy (Shanghai Shenua), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio)*, Insigne (Napoli)**, Kean (Psg)**, Lasagna (Udinese), Orsolini (Bologna), Pellegri (Monaco).

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22