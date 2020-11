Fiorentina, stop ai nazionali: la lista completa dei viola bloccati a Firenze

La Fiorentina, a seguito delle positività di Callejon e del Dg Barone è tornata in isolamento precauzionale, la cosiddetta “bolla”. Come appreso oggi pomeriggio, una conseguenza diretta di questa situazione è lo stop alla partenza dei “Nazionali”, imposto dalla Asl di Firenze. I giocatori viola chiamati dalle proprie selezioni non hanno per il momento la possibilità di rispondere alla convocazione.

Di chi si tratta? I calciatori “obbligati” a rimanere a Firenze sono:

Per quanto riguarda le selezioni giovanili da aggiungere all’elenco:

Brancolini e Dalle Mura in U19

Cutrone in U21.

