Marino: “Con una punta di livello la Fiorentina può restare in zona Champions”

"Acquistare dall'estero nel mercato di gennaio? Dipende tutto dai profili che si sceglie di acquistare, se si acquista dall'Europa non vedo grossi problemi, è come aggiungere una ciliegina sulla torta. Vedo la volontà della proprietà di dare in mano ad Italiano ulteriore materiale tecnico. Campionato della Fiorentina? Non sono stupito dalla posizione in classifica dei viola, forse non mi aspettavo il quarta posto ma me la immaginavo tra le prime sei/sette. E' tutto frutto di una continuità tecnica e dirigenziale. Andare su una punta in questa sessione di calciomercato? Alle volte la squadra trova i suoi equilibri indipendentemente dal finalizzatore. Va detto però che se i viola riuscissero ad inserire un centroavanti di livello potrebbero ulteriormente competere per un posto in Champions approfittando della crisi del Napoli. E' difficile naturalmente andare su un profilo top in questo momento della stagione, servono tante risorse per convincere club di pari livello a liberarsi dei propri profili. Udinese? Il valore tecnico della squadra è superiore rispetto ai punti che ha in classifica. Resta comunque una compagine da non sottovalutare, soprattutto in trasferta, basti pensare che è riuscita a vincere a San Siro contro il Milan. Lucca? In zona gol sta facendo molto bene, deve ancora migliorare nel lavoro spalle alla porta".