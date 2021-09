Marianella: “Oscar del mercato alla Fiorentina, manca solo un vice Vlahovic”

Il giornalista su Vlahovic: "Avrà una carriera straordinaria, sa fare tutto come prima punta. In più è un ragazzo serio"

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina è una squadra divertente che gioca un bel calcio, si è strutturata bene sia per il presente che per il futuro grazie ad un ottimo mercato. Anche la società si è strutturata bene, il mio giudizio sui viola è ottimo da tutti i punti di vista. Se dovessi dare l'Oscar del calciomercato lo darei alla Fiorentina. Trattenere Vlahovic è stato un grande acquisto, eccezionale l'arrivo di Nico Gonzalez. Torreira ha preso quel pizzico di fisicità in più dal calcio inglese, un altro grande acquisto. Odriozola è stato pagato tantissimo dal Real e non ha giocato molto perché davanti ha Carvajal".