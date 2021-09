Commisso, i rapporti con l’esterno e l’addio ai veleni: l’inizio di una nuova era?

Istituzioni del calcio, media ed il rapporto con la città di Firenze: l'impressione è che la Fiorentina abbia intrapreso una strada diversa

Diciamolo, anzi, scriviamolo piano, ma forse qualcosa è davvero cambiato. E non ci riferiamo solo alle questioni di campo come le idee di Italiano o il rinnovato spirito della squadra (senza dimenticare le scelte fatte sul mercato), ma anche al differente approccio rispetto al passato che caratterizza le relazioni con l'esterno. Istituzioni del calcio, media e più in generale i rapporti con l'Italia e la città di Firenze: l'impressione è che la Fiorentina - in primis Rocco Commisso - abbia intrapreso un'altra strada. Via i veleni e spazio alla diplomazia, pur senza rinunciare alle proprie ragioni, come dimostrato oggi dal Presidente rispondendo alle domande sul calendario ed il restyling del Franchi.