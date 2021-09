Nuovo Franchi, presentati 31 progetti. Svelati i primi nomi

Tanti i progetti presentati alla prima scadenza di ieri. Da qui a marzo 2022 le varie tappe per l'assegnazione definitiva del restyling

Sono ben 31 i progetti che sono stati presentati per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Ieri mattina scadeva il termine ultimo e tante sono state le proposte depositate in Comune a Firenze. Come riporta La Repubblica, da qui al prossimo 16 Ottobre, si scopriranno le otto ammesse al secondo grado (il vincitore sarà proclamato a marzo 2022).