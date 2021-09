Commisso: “Vlahovic vuole restare, spero rinnovi. Nazionali? Noi penalizzati”

Il presidente a 360°: "Contento di squadra e mister, almeno per ora. Viola Park? Orgoglio mio e di Firenze"

Sul Viola Park : "Speriamo che nei prossimi tre mesi non piova molto, così potremo lavorare più possibile al Viola Park. Ringrazio il sindaco Casini, Marco Casamonti e il suo staff, Giovanni Nigro, la mia famiglia e Joe Barone. Stiamo andando avanti, una struttura così non c'è mai stata a Firenze. Ci saranno 400 persone tutti i giorni qua, comprese le ragazze. Sarà una bella cosa per l'Italia e un orgoglio sia per la mia famiglia che per i fiorentini".

Sulla Fiorentina nata quest'estate: "Sono contento, almeno per ora (ride, ndr). Ho parlato con i Italiano e qualcosa che bisogna fare per questi giocatori che partono per il Sudamerica e l'Africa con la nostra partita fissata per sabato. Non è giusto, le squadre che giocano in Champions non devono avere la priorità su squadre come la Fiorentina. Bisogna parlarne in Lega, non è giusto venire penalizzati".