Commisso/2: “Mercato, nessun rimpianto. Franchi? Con i loro soldi…”

Il numero uno gigliato parla anche della squadra: "Allenatore bravissimo e gruppo unito, non butteremo via gli investimenti fatti"

Sull'aria diversa attorno alla Fiorentina : "Credevo che l'anno passato avessimo una squadra più forte di quello precedente e invece non era così. Prendo una giornata alla volta. La sicurezza è che abbiamo un bravissimo allenatore ed un gruppo vicino, che si abbraccia e mangia insieme. Certamente tutti gli investimenti che abbiamo fatto non li vogliamo buttare via. Speriamo di fare un bel campionato".

Sul bando del Franchi: "Il 9 settembre 2019 avevamo presentato un progetto con Casamonti per ristrutturare lo stadio Franchi. La cosa più importante è che le curve vengano rimosse per avvicinarle al campo. Dispiace dirlo ma le curve di oggi brutte. Poi lo stadio va coperto, creando anche lo spazio per attività commerciali. E' stato detto di no al nostro progetto, a questo punto con i solo soldi possono fare quello che vogliono. Abbiamo avuto incontri con Nardella ad aprile/maggio, adesso aspettiamo di vedere cosa succederà con questi bandi".