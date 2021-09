Scarnecchia: “Vlahovic? Si grida al fenomeno ma non è paragonabile ad Haaland”

L'ex giocatore parla dell'attaccante serbo della Fiorentina: "È molto forte, non ancora paragonabile a Haaland, ma è su quella strada"

Roberto Scarnecchia, ex giocatore oggi opinionista per Radio Sportiva, ha parlato anche di Fiorentina durante l'intervento di oggi. Queste le sue dichiarazioni: "Vlahovic deve confermarsi alla Fiorentina come giocatore importante. È molto forte, non ancora paragonabile a Haaland, ma è su quella strada".