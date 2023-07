Mareggini: “5-0 di Belgrado? Temporale estivo. Stranieri in porta, non vedo perché”

Audero e la porta

"Non so se alza il livello rispetto a Terracciano. Ha fatto bene in Under 21 e alla Sampdoria, poi ha risentito dello sbando societario. Io sponsorizzo sempre i portieri italiani, Carnesecchi, Falcone... Il Lecce, se dovesse riprendere quest'ultimo, farebbe un grande affare. Il calo dei portieri italiani si ha quando vengono acquistati troppi stranieri, ora invece c'è un po' di equilibrio in questo. Non conosco Grabara, mi piace guardare in casa nostra, anche tornando indietro nella storia della Fiorentina non provo grande entusiasmo, escludendo il grande Frey".