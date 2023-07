Figuracce estive? Quella di Baggio & Co. a Carrara resta fra le peggiori di sempre

Il brutto ko di Belgrado, seppur subito contro la Stella Rossa campione di Serbia pronta ad iniziare il campionato in questo week end e che disputerà la fase finale di Champions League, entra di diritto fra le sconfitte più cocenti patite dalla Fiorentina nelle amichevoli estive precampionato. Il 5-0 inflitto ai viola dai biancorossi di Bakhar [leggi la cronaca] non scalfisce, però, nella graduatoria delle peggiori prestazioni assolute della Fiorentina nelle amichevoli estive, quella del 17 agosto 1989 quando la squadra di Bruno Giorgi subì addirittura un clamoroso 4-0 contro la Carrarese allenata da Beppe Savoldi che militava in Serie C1. Neanche le assenze di Dertycia, Buso, Dunga e Faccenda rappresentarono un alibi per i viola attesi dal debutto in campionato solo 10 giorni dopo, senza dimenticare che, neanche un mese dopo, la Fiorentina avrebbe affrontato l'Atletico Madrid nell'impegnativo primo turno di Coppa UEFA. Decisamente eclatante e clamorosa fu la mossa del tecnico viola che al 60° minuto di gioco, sul punteggio di 3-0 per gli azzurri, decise di sostituire contemporaneamente ben dieci degli undici uomini in campo (lasciando sul terreno di gioco solo Volpecina). I sostituiti, cioé Landucci, Pioli, Iachini, Pin, il capitano Battistini, Bosco, Kubik, Onorati, Baggio e Di Chiara, uscirono dal campo di gioco dello stadio dei Marmi di Carrara fra fischi ed insulti. Per i marmiferi andarono in gol Pistella per due volte (al 28° su rigore e al 35°), Picasso (2° minuto della ripresa) e Bellotti ad un quarto d'ora dal termine. La Fiorentina si rese pericolosa sono in due occasioni (una traversa di Kubik e un tiro di Baggio) senza impensierire il numero uno della Carrarese Mareggini (in prestito proprio dalla Fiorentina). In quei giorni il presidente gigliato Lorenzo Righetti si era accordato con Antognoni (di ritorno da Losanna) per la sua entrata in società con alcune mansioni fra cui quella di gestire i rapporti sia con i tifosi che con la prima squadra. La volontà della società dei Pontello, giunta al decimo ed ultimo anno, era quella di fare dell'ex numero 10 viola campione del mondo l'uomo-immagine della Fiorentina. NB: a scanso di equivoci specifichiamo che la foto in copertina si riferisce all'amichevole di Castel del Piano e non alla gara di Carrara -> LEGGI TUTTI I RISULTATI ED I MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A