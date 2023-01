Marchini: “Portiere? Punto su Cerofolini. Nico Gonzalez? C’è interesse”

"Nico Gonzalez? Non sono preoccupato per i 34 milioni offerti. Sono preoccupato su come sostituirlo semmai. Il Leicester vorrebbe fare un'offerta, però prima vuole verificare la disponibilità del giocatore. Non c'è una offerta concreta sul tavolo, ma ciò non significa che non ci sia un interesse. Cerofolini? Se dovessi giocare un euro lo giocherei su di lui domani in porta. Amrabat? In questo momento non ce la fa, è stanco dal Mondiale dove ha giocato qualche partita con le infiltrazioni e questo non ha aiutato. Altri dubbi riguardano i centravanti ed il trio dietro la punta. Sono curioso di vedere nella partita di domani come si aggiusterà la formazione. So per certo comunque che per l'attacco c'è stato un contatto con Belotti".