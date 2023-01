Dalla Spagna: l’Atletico Madrid vuole Amrabat a gennaio. Primi contatti

L'Atletico Madrid su Amrabat, i dettagli

Chiringuito Tv, emittente di Madrid molto nota (ha oltre 3 milioni di follower su twitter) e salita alle cronache negli ultimi anni per alcune grandi esclusive sul Real, rivela che l'Atletico Madrid è fortemente interessato ad Amrabat e lo vorrebbe prendere in questa sessione di mercato. Il marocchino è considerato un crack anche per le caratteristiche che si sposerebbero benissimo col gioco del Cholo Simeone. Ci sarebbe già stato un contatto con il giocatore e il suo procuratore per sondare la sua disponibilità al trasferimento.