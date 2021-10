Maniero: “Callejon top player. Vlahovic? Ci fossero stati Gaucci o Zamparini…”

L'ex attaccante del Venezia: "Caso Vlahovic? Anche ai miei tempi c'era la possibilità di andare a scadenza, ma non lo facevamo a questo modo"

Filippo Maniero , ex attaccante del Venezia, è stato intervistato da Lady Radio, queste le sue parole: "La Fiorentina è una sorpresa fino ad un certo punto. Sta facendo delle ottime cose grazie ad un allenatore che conosco molto bene, Vincenzo (Italiano, ndr), perché siamo stati compagni di squadra. Da giocatore mostrava doto non indifferenti già da ragazzo. La squadra viola può essere una delle protagoniste del nostro campionato, è capace di dare fastidio a tutti. Ci vorranno tempo e pazienza prima di paragonarla alle prime della classa, ancora non è pronta. Giusto guardare più le prestazioni che i risultati in questa fase e personalmente ho sempre visto lo spirito giusto, diverso rispetto a quello messo in campo durante la scorsa stagione. Il lavoro fino ad ora è stato ottimo".

Maniero continua: "Caso Vlahovic? Anche ai miei tempi c'era la possibilità di andare a scadenza, ma non lo facevamo a questo modo. Quando succedeva finivi in tribuna, altrimenti cercavi un compromesso. Così facevano gli Zamparini ed i Gaucci. Le società oggi rischiano di andare in crisi perdendo a zero i giocatori. Valutazione tecnica di Vlahovic? Non posso che dare un giudizio più che positivo, è un attaccante straordinario che sa fare un po' di tutto. Segna, gioca per la squadra e ha una forza devastante, la Fiorentina ha uno degli attaccanti più forti in Europa. E per l'età che ha, considerata anche la sua voglia, può ancora migliorare tantissimo. Sottil? Callejon non è facile da spodestare, un po' discontinuo ma è un top player. Sottil mi piace, può fare la differenza quando riesce ad esprimere il proprio talento".