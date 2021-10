Malagò/2: “Con ACF abbiamo parlato di Vlahovic, è un problema”. Sugli agenti…

Il presidente del CONI sui procuratori: "La loro professione va regolamentata secondo i limiti del buon senso"

Dopo la visita al Viola Park, Giovanni Malagò ha rilasciato una breve intervista alla TGR Rai Toscana. Queste le sue parole del presidente del CONI: "Sono sincero, con i dirigenti Viola abbiamo parlato di Vlahovic, conoscevo già la questione ed è un problema per una società, per il mio ruolo non mi sento di aggiungere altro".

Malagò ha poi detto la sua circa la figura del procuratore: "C'è una legge dello stato - ha dichiarato il n°1 dello sport italiano al sito ufficiale ACF - che demanda al Coni l'onere di individuare le dinamiche per l'iscrizione e l'omologazione tramite un esame di questa figura. Questo vale da due anni a questa parte. I criteri sono molto selettivi, negli ultimi 24 mesi meno del 10% sono riusciti a ottenere l'abilitazione sul territorio italiano. C'è una selezione, non ci si può improvvisare procuratori. Fino a quando c'è una contrapposizione tra i proprietari delle società e loro, è chiaro che alla fine ci siano quantomeno feriti sul campo. Va regolamentata secondo i limiti del buon senso la loro professione. Se loro pensano che non ci sia un limite, credo si possa arrivare anche a qualcosa di drastico che non sia nell'interesse della loro categoria".