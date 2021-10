Riganò a VN: “Vlahovic, faccenda personale. Meglio i fischi dell’indifferenza”

Abbiamo intervistato Christian Riganò: l'ex bomber viola, decisivo nell'ultimo Venezia-Fiorentina, ci ha spiegato come la pensa su Vlahovic

In vista di Venezia-Fiorentina, abbiamo contattato in esclusiva Christian Riganò. L'indimenticato bomber viola fu grande protagonista negli ultimi due incroci coi lagunari. Doppio confronto risalente alla stagione sportiva 2003/04, nella quale la Fiorentina disputava il campionato di Serie B. "Riga-gol" trovò la via della rete sia all'andata al Franchi (1-1 il risultato) che nella vittoria per 2-0 maturata al "Penzo". Una partita, l'ultima giocata dai viola a Venezia, in cui Riganò fu autentico mattatore. Oltre al goal del raddoppio, servì l'assist per il vantaggio di Vryzas e gli venne annullata un'altra rete. Quei 4 punti totali furono decisivi per i viola per raggiungere il 6° posto che servì per disputare il play off col Perugia, valevole per la Serie A. Il Venezia, invece, rischiò seriamente la retrocessione e si salvò al play out sul Bari.