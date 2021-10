Vlahovic al centro sportivo, Italiano lo riabbraccia: inizia l’operazione campo

Chi lo ha incontrato all'entrata del centro sportivo ci racconta del solito Vlahovic concentrato e disponibile: continuerà così?

Non è un allenamento come gli altri quello di oggi per Dusan Vlahovic. Non lo è per lui - ovvi i motivi - e non lo è per colui che dovrà accompagnarlo lungo la strada tortuosa che ha scelto d'intraprendere, Vincenzo Italiano. La patata bollente passa inevitabilmente nelle mani del tecnico viola, felice di avere di nuovo a disposizione l'unica vera prima punta affidabile in rosa, ma allo stesso tempo chiamato ad una nuova, complicata sfida: cooperare affinché la testa dell'attaccante serbo resti saldamente ancorata al campo, senza distrazioni di sorta. Ne va del bene di tutti, a partire da quello di una squadra al momento dipendente al 100% dal suo terminale offensivo.