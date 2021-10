Fantini: “Condivido la scelta d’Italiano su Vlahovic”. Su Venezia-Fiorentina…

L'intervista all'ex attaccante viola

"Ho vissuto entrambe le realtà, sono stato fortunato. Venezia sta tornando ad essere competitiva in Serie A, sarà sicuramente una bella partita. Nuova Fiorentina? A me piace, sono venuto a vederla contro il Napoli e mi è piaciuta. E’ una squadra aggressiva che ha un’idea di gioco ben precisa. Si vede che la mentalità del mister sta entrando nella testa dei giocatori e quindi se questo è l’inizio ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Venezia? Ai lagunari manca soltanto esperienza nella categoria, è anche una squadra molto giovane. Sulla carta vedo favorita la Fiorentina, però il calcio non si vive di nomi, ma di collettivo. Mi auguro, da tifoso, che i viola portino a casa i tre punti. Giudizio su Italiano? Italiano sta dando la sua impronta alla squadra. Si è presentato a Firenze lavorando duro sulla testa dei giocatori. Guardando i risultati direi che il lavoro del mister è più che ottimo. Vlahovic? Italiano non può fare a meno del serbo perché non ha alternative all’altezza. Fa bene a tenerlo motivato perché è un ragazzo ancora giovane e ha bisogno di sentire la fiducia. Condivido la scelta del mister: è giusto puntare su di lui finchè resterà alla Fiorentina. Con chi lo sostituirei? Belotti."