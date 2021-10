Italiano, da regista a difensore… di Vlahovic: il tecnico fa scudo alla punta

Il tecnico corre in difesa della serenità del suo gruppo, che sarà trascinato dal numero 9 almeno per altri due mesi e mezzo

Sul Corriere Fiorentino si legge che Vincenzo Italiano ha intenzione di servirsi appieno delle capacità di Dusan Vlahovic nonostante tutto. Niente toni alzati, niente polemiche, insomma sarà o si tenterà di mantenere tutto come prima dell'esplosione del caso. Il giocatore ha dimostrato di essere ancora letale sotto porta con la sua Nazionale ed è atteso a Firenze mercoledì, insieme agli altri due serbi Nastasic e Milenkovic. Ancora prima alternativa, come se nulla fosse successo, fino a gennaio se non oltre. Questo ha deciso il tecnico viola.