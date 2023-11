Mandragora/2: “Voglio un trofeo e la Nazionale. Attaccanti? A breve i goal”

Il suo ruolo e i sogni azzurri

Bonaventura? "Sta vivendo un ottimo momento. Se lo merita. Sono felice per lui e per l'amore di Firenze nei suoi confronti. Jack è un grande esempio per non smettere di credere nella Nazionale. Tutto passa dalla Fiorentina ovviamente. La maglia della Nazionale va meritata attraverso le prestazioni. Poi il CT fa le sue scelte". Martinez Quarta, quando attacca stupisce anche voi? "El Chino ha una grande dote offensiva. Italiano lo prova spesso, soprattutto con le uscite dal basso. Sta facendo gol ed è un beneficio per tutti noi". Tiro da fuori, possono arrivare più gol dai tuoi piedi? "Lo so, mi dispiace non aver segnato ancora con un tiro da fuori. Spero, a breve, di dare una gioia ai tifosi della Fiorentina". Il ruolo? "A 2 o a 3 trovo sempre lo spazio per inserirmi. Non c'è differenza". Un pregio e un difetto? "Siamo bravi ad imporre la nostra idea di gioco, ma dobbiamo imparare a vincere le partite più sporche". Una gioia calcistica? "Voglio vincere un trofeo qui con la Fiorentina e andare in Nazionale. Un po' come Sinner, insomma. Un trofeo a noi e uno a lui".