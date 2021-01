Maleh torna in campo, Zanetti: “Sta bene, vuole lottare con questo gruppo. Ferrarini…”

Era ormai nell’aria, ma in settimana è arrivata l’ufficialità del passaggio di Youssef Maleh alla Fiorentina. L’italo-marocchino resterà in Laguna, fino al termine della stagione. Il centrocampista è stato finalmente reintegrato nella rosa del Venezia ed è oggi in campo, da titolare, nella gara col Cittadella. Paolo Zanetti, allenatore dei lagunari, ha parlato del suo importante recupero, alla vigilia (tuttoveneziasport):

Maleh sta molto bene, si è sempre allenato tanto pur restando fuori. Lui ha sempre espresso la volontà di restare a lottare con questo gruppo. La possibilità che si concretizzasse quanto tutti speravamo c’era. Sperava si risolvesse la situazione già settimana scorsa ma per motivi burocratici non è stato possibile. Il suo stato di forma è l’ultimo degli aspetti di cui preoccuparsi. L’ho trovato pieno di voglia e fame di arrivare in alto. L’ho messo in campo subito perché prima va in campo prima si ambienta e prima riusciamo a dargli quello che lui si aspetta da noi, così come lui potrà dimostrare quello che noi ci aspettiamo da lui. Conferma di avere il fuoco dentro come pensavo. Abbiamo tanti indisponibili: Ferrarini e Rossi hanno il Covid…