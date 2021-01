Adesso è ufficiale il primo acquisto della Fiorentina: depositato il contratto di Maleh

Youssef Maleh (LA SCHEDA) è un nuovo giocatore della Fiorentina, in Lega Calcio è stato depositato il suo contratto. Quasi un mese fa vi avevamo anticipato questa trattativa e lo scatto dei viola per assicurarsi il giocatore in scadenza col Venezia. Il giocatore, in virtù dei buoni rapporti fra i club, rimarrà a Venezia in prestito fino al termine della stagione e poi sbarcherà a Firenze.