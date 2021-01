Pres. Venezia su Maleh: “Tutelati gli interessi del club. Lo riaccogliamo in squadra”

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha commentato così la cessione del gioiellino Youssef Maleh alla Fiorentina. Il centrocampista dell’Under 21 rimarrà in prestito fino a giugno in Serie B. Dopo un periodo fuori dal progetto ligure, il presidente comunica che Maleh tornerà a piena disposizione del proprio allenatore: “Come ho avuto modo di dire in dicembre, il nostro compito è quello di tutelare gli interessi del club e l’accordo trovato con la Fiorentina va esattamente in questa direzione. Non abbiamo mai avuto problemi personali con Maleh, è un ragazzo che tutti apprezziamo e quindi da oggi, visto che la situazione è stata risolta, lo riaccogliamo in squadra. L’allenatore è libero di fare le sue valutazioni tecniche, così come fa per tutti i nostri giocatori, e siamo contenti che da oggi possa avere nuovamente Maleh a sua disposizione”. (Parole riportate da Trivenetogoal.it)

