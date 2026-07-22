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Malagò: “Allenatori italiani? Giovani come Grosso e Aquilani hanno grande coraggio”

Malagò: “Allenatori italiani? Giovani come Grosso e Aquilani hanno grande coraggio” - immagine 1
Il presidente Figc applaude al lavoro dei due giovani tecnici emergenti
Redazione VN

In un'intervista a Cronache di Spogliatoio, il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò ha toccato vari temi ed ha pure citato Fabio Grosso, tecnico viola, ed Alberto Aquilani. Ecco perché:

Sono contentissimo che ci siano nei nostri campionati tantissimi allenatori italiani emergenti. Cito due nomi, Grosso ed Aquilani. Il primo è appena approdato alla Fiorentina, il secondo è reduce da una grande stagione in Serie B ed entrambi hanno il grande coraggio di lanciare tra i grandi giovani calciatori italiani. Questi ragazzi vanno poi a formare la colonna vertebrale della nostra Under 21, e perché in futuro anche della nostra Nazionale maggiore.

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