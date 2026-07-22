In un'intervista a Cronache di Spogliatoio, il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò ha toccato vari temi ed ha pure citato Fabio Grosso, tecnico viola, ed Alberto Aquilani. Ecco perché:
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VIOLA NEWS news viola Malagò: “Allenatori italiani? Giovani come Grosso e Aquilani hanno grande coraggio”
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Malagò: “Allenatori italiani? Giovani come Grosso e Aquilani hanno grande coraggio”
Il presidente Figc applaude al lavoro dei due giovani tecnici emergenti
Sono contentissimo che ci siano nei nostri campionati tantissimi allenatori italiani emergenti. Cito due nomi, Grosso ed Aquilani. Il primo è appena approdato alla Fiorentina, il secondo è reduce da una grande stagione in Serie B ed entrambi hanno il grande coraggio di lanciare tra i grandi giovani calciatori italiani. Questi ragazzi vanno poi a formare la colonna vertebrale della nostra Under 21, e perché in futuro anche della nostra Nazionale maggiore.
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