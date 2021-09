L’operazione “recuperi” continua: scocca l’ora di Marco Benassi

L'operazione "recuperi" continua e sabato a Marassi si rivedrà un volto di vecchia data. Marco Benassi è pronto a riprendersi la Fiorentina

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, nel match di Marassi Bonaventura rifiaterà e a sostituirlo potrebbe esserci Marco Benassi. L'ex Torino fa parte dell'operazione "recuperi" messa in moto da Italiano, con cui ha rimesso al centro del progetto giocatori come Callejon, Duncan e Saponara. Adesso tocca a Benassi che dopo un'esperienza non positiva al Verona, a causa di un infortunio pesante, vuole dimostrare che anche lui può dire la sua in questa Fiorentina. Sabato sarà un partita perfetta per capire se Italiano sarà riuscito a recuperare quel centrocampista tecnico quanto decisivo che tutti conosciamo.