Col Genoa pochi dubbi e tante certezze: Italiano ha deciso

Italiano ha le idee chiare e contro il Genoa metterà in campo tutte le certezze possibili. Ad oggi i dubbi stanno a zero.

Sabato alle 15.00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà chiamata in causa nella sfida contro il Genoa a Marassi. Match non semplice , contro una squadra che ha dimostrato di giocare un bel calcio e di poter mettere chiunque in difficoltà. Italiano questo lo sa e non ha intenzione di abbassare la guardia.