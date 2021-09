La rinascita di Callejon: l’arma in più di Italiano

José Maria Callejon è rinato. Italiano punta su di lui e si vede. Adesso si aspetta solo il primo gol in campionato con la Fiorentina

Come abbiamo visto in queste prime tre giornate, Italiano è propenso a cambiare spesso la formazione titolare mantenendo pochi giocatori di riferimento. Oltre a Vlahovic , uno che con l'ex Spezia ha trovato sempre la titolarità è José Maria Callejon .

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno spagnolo sta vivendo una vera e propria rinascita con Italiano e i numeri parlano chiaro. Se l'anno scorso i minuti giocati nelle 20 presenze in campionato sono sati 142', quest'anno ha raggiunto già i 174' minuti in sole tre partite. Questo fa capire quanto Italiano punti su di lui e sulle sue capacità. Adesso però manca il primo gol con la maglia viola in campionato, visto che l'ultima rete dello spagnolo risale a undici mesi fa contro il Padova in Coppa Italia. Callejon è tornato quello di un tempo e adesso si attende solo che possa far sognare il popolo viola.