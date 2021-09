Odriozola si prende la fascia: col Genoa a caccia della consacrazione

Il terzino basco ha lasciato ottime impressioni nel suo primo vero impatto con la causa viola, nella trasferta di Bergamo

Alvaro Odriozola è pronto a debuttare dal primo minuto con la maglia della Fiorentina. Col Genoa - scrive La Nazione - raggiungerà la presenza numero 200 della sua carriera da calciatore. Non male per un ragazzo di soli 25 anni che non ha mai dimenticato il forte legame con la terra basca, oltre alla passione per i cavalli. In Spagna raccontano che con il primo contratto da professionista si sia comprato un puledro tutto suo. Mentre, nel 2017, ha fondato una scuderia di cavalli da corsa, a San Sebastian.